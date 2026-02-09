Скидки
Тони Кроос отреагировал на скандальную ситуацию с бойкотом Роналду в Саудовской Аравии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о ситуации с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Саудовской лиге.

«Саудовская лига — забавное место, потому что до прихода Криштиану о них никто не слышал, а теперь они не уважают того, кто принёс им мировую известность. Скажу вам прямо: если Криштиану уйдёт завтра, эту лигу больше никто смотреть не будет», — сказал немец у себя в подкасте.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду недоволен политикой инвестиционного фонда Саудовской Аравии, который владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». По данным СМИ, португалец недоволен трансферами «Аль-Насра» зимой.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки

Фабрицио Романо раскрыл причину бойкота Криштиану Роналду и рассказал о его будущем
