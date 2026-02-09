Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мбаппе провёл очередную плохую игру». Мор — о матче «Валенсия» — «Реал»

«Мбаппе провёл очередную плохую игру». Мор — о матче «Валенсия» — «Реал»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего «Реала» Килиана Мбаппе во вчерашнем матче с «Валенсией».

«Мбаппе провёл очередную плохую игру, но снова забил. В гонке бомбардиров при этом он уже далеко оторвался от преследователей», — заявил Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, «Реал» выиграл встречу со счётом 2:0. За мадридцев забивали Альваро Фернандес и Килиан Мбаппе. Француз отличился в компенсированное ко второму тайму время.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и пять результативных передач.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

Материалы по теме
«Реал» победил «Валенсию» в матче Ла Лиги благодаря голам Каррераса и Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android