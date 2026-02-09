«Мбаппе провёл очередную плохую игру». Мор — о матче «Валенсия» — «Реал»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего «Реала» Килиана Мбаппе во вчерашнем матче с «Валенсией».

«Мбаппе провёл очередную плохую игру, но снова забил. В гонке бомбардиров при этом он уже далеко оторвался от преследователей», — заявил Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, «Реал» выиграл встречу со счётом 2:0. За мадридцев забивали Альваро Фернандес и Килиан Мбаппе. Француз отличился в компенсированное ко второму тайму время.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и пять результативных передач.

