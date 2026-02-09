Скидки
«Где‑то им даже везёт». Корнаухов — о «Реале» в этом сезоне

Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре и результатах мадридского «Реала» в нынешнем сезоне. В выездном матче 23‑го тура Ла Лиги «сливочные» обыграли «Валенсию» со счётом 2:0.

«Искра у «Реала» есть, но нет лоска. Без игроков, которые могут обыграть один в один, мадридцам тяжело взламывать команды. у которых держится оборона. «Реал» много моментов допускает у своих ворот. Где‑то им даже везёт», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. От лидирующей «Барселоны» «сливочные» отстают на одно очко.

