Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они приступили к поискам нового главного тренера». Гарри Невилл — о «Манчестер Юнайтед»

«Они приступили к поискам нового главного тренера». Гарри Невилл — о «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о ситуации с позицией главного тренера клуба.

«Я прямо спросил у клуба: какая официальная позиция? Они ответили, что процесс уже начался — они действительно приступили к поискам нового главного тренера. Я считаю, это правильно. Очень хорошо, что они это делают, потому что нужно быть готовым ко всем сценариям. Клуб уже начал общаться с потенциальными кандидатами, собирать досье, анализировать данные, прикидывать, кто может стать следующим главным.

Но при этом они чётко дали понять: они не позволят себя подтолкнуть к назначению — независимо от того, будут ли в ближайшие пару месяцев победы, ничьи или поражения. Решение отложено на конец сезона.

Если к тому моменту Майкл Кэррик сам захочет выдвинуть свою кандидатуру… Хотя пару недель назад я, честно говоря, даже сомневался, скажет ли он «да». Майкл из тех людей, которые всегда ставят интересы клуба выше собственных. Возможно, он не согласится. А возможно, скажет: «Нет, я чувствую себя здесь очень комфортно, выстроил отличные отношения с игроками, с тренерским штабом — и я хочу побороться за это место».

И вот тогда Майкл Кэррик просто войдёт в обычный процесс отбора наравне с Томасом Тухелем и всеми остальными, кто станет доступен летом. На мой взгляд, это честно и правильно», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, Кэррик сменил на посту главного тренера Рубена Аморима. Под руководством Майкла «МЮ» выиграл четыре матча из четырёх.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» в АПЛ-2025/2026 уже набрал больше очков, чем за весь прошлый сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android