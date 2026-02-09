«Они приступили к поискам нового главного тренера». Гарри Невилл — о «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о ситуации с позицией главного тренера клуба.

«Я прямо спросил у клуба: какая официальная позиция? Они ответили, что процесс уже начался — они действительно приступили к поискам нового главного тренера. Я считаю, это правильно. Очень хорошо, что они это делают, потому что нужно быть готовым ко всем сценариям. Клуб уже начал общаться с потенциальными кандидатами, собирать досье, анализировать данные, прикидывать, кто может стать следующим главным.

Но при этом они чётко дали понять: они не позволят себя подтолкнуть к назначению — независимо от того, будут ли в ближайшие пару месяцев победы, ничьи или поражения. Решение отложено на конец сезона.

Если к тому моменту Майкл Кэррик сам захочет выдвинуть свою кандидатуру… Хотя пару недель назад я, честно говоря, даже сомневался, скажет ли он «да». Майкл из тех людей, которые всегда ставят интересы клуба выше собственных. Возможно, он не согласится. А возможно, скажет: «Нет, я чувствую себя здесь очень комфортно, выстроил отличные отношения с игроками, с тренерским штабом — и я хочу побороться за это место».

И вот тогда Майкл Кэррик просто войдёт в обычный процесс отбора наравне с Томасом Тухелем и всеми остальными, кто станет доступен летом. На мой взгляд, это честно и правильно», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, Кэррик сменил на посту главного тренера Рубена Аморима. Под руководством Майкла «МЮ» выиграл четыре матча из четырёх.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона