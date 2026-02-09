Скидки
«Сплошные расходы». Жоан Лапорта объяснил решение «Барселоны» выйти из Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему каталонский клуб принял решение выйти из проекта Суперлиги. Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. «Барселона» выступила в качестве одного из 12 учредителей Суперлиги.

«Это был проект, который невозможно реализовать. Сплошные расходы и никаких преимуществ. Нам было некомфортно, потому что отношения с «Реалом» не лучшие. Мы вернулись в европейскую семью. Мы официально объявили о выходе из Суперлиги. Мы наладили отношения с ФИФА. Между нами и Чеферином всё хорошо. Мы вернёмся во все организации в целях устойчивого развития европейского футбола», — приводит слова Лапорты испанское онлайн-издание AS.

