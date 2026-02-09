«Сухарь» Сафонова с «Марселем», Малинин выиграл ПП на Олимпиаде. Главное к утру

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл «на ноль» в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (5:0), двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал победителем произвольной программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на четвёртое место российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026 в Италии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «ПСЖ» разгромил «Марсель» в Лиге 1, Сафонов сыграл «на ноль», Кварацхелия забил.
2. Илья Малинин выиграл ПП командного турнира Олимпиады в Милане, Сато — второй.
3. Губерниев оценил результат Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Италии.
4. Американские фигуристы с отрывом в один балл выиграли командный турнир на ОИ-2026.
5. Дональд Трамп назвал неудачником американского фристайлиста за слова о США на ОИ-2026.
6. «Реал» победил «Валенсию» в матче Ла Лиги благодаря голам Каррераса и Мбаппе.
7. Александру Овечкину шеф-повар в Дубае подарил необычный торт с посланием.
8. Пётр Гуменник рассказал о проблемах с добиранием в Олимпийскую деревню.
9. Анастасия Губанова высказалась о своём будущем после Олимпиады-2026. -
10. Появилась важная информация по возможному трансферу Джона Дурана в «Зенит».
11. «Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула-2026, разгромив в финале «Нью-Ингленд».
12. Златан Ибрагимович: чемпионы зимних Олимпийских игр — ненормальные.