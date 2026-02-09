Мор определил главную проблему «Ювентуса» в текущем сезоне

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что в текущем сезоне защитники «Ювентуса» допускают слишком много индивидуальных ошибок. В домашнем матче 24‑го тура Серии А «старая синьора» сыграла вничью с «Лацио» (2:2).

«У защитников «Ювентуса» много индивидуальных ошибок. То пас они голевой выдадут, то мяч потеряют. Эти вещи тренеру тяжело просчитать», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

«Ювентус» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидирует в чемпионате «Интер», набравший 58 очков. На втором месте располагается «Милан» (50), тройку лидеров замыкает «Наполи» (49).