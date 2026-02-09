Скидки
«Реал» выиграл семь матчей в рамках Ла Лиги подряд

Обыграв «Валенсию» в матче 23-го тура Ла Лиги, мадридский «Реал» одержал седьмую победу подряд в рамках чемпионата Испании текущего сезона. Встреча между «Реалом» и «Валенсией» состоялась накануне, 8 февраля. Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра выступал Хорхе Буэно Матео. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Фернандес – 65'     0:2 Мбаппе – 90+1'    

После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующей «Барселоны» «сливочные» отстают на одно очко.

В следующем туре мадридский «Реал» в домашнем матче встретится с «Реалом Сосьедад» 14 февраля.

