Главная Футбол Новости

Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за матч с «Марселем» от L’Équipe

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в своей команде от французской спортивной газеты L’Equipe за матч с «Марселем», состоявшийся в рамках 21-го тура Лиги 1. Победу в игре одержали парижане со счётом 5:0.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

Французская газета оценила игру российского вратаря на 6 баллов из 10. Издание отметило два сейва российского вратаря, совершённые в начале матча и на 55-й минуте после удара головой по его воротам. При этом Сафонов получил критические замечания за первые передачи при начале атак.

Самую высокую оценку в 9 баллов получил форвард парижан Усман Дембеле, на счету которого два гола и одна результативная передача.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.

