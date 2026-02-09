«Не мерило мастерства». Орлов высказался об уходе Эраковича из «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов, который является болельщиком «Зенита», высказался о защитнике Страхине Эраковиче, который перешёл из санкт-петербургского клуба в «Црвену Звезду» на правах аренды.

«Переехал домой человек. Он сказал: «Лучше дома». Лучше ему — ну и пусть. Я скажу так: после того, как Иванович и Ловрен у нас играли, Эракович — это не мерило мастерства для «Зенита». С ошибками играл, нет стартовой скорости: проигрывал стартовые три метра нападающим. Он не остался в памяти как один из лучших игроков «Зенита». Ожидания были выше? Конечно», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».