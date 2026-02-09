Данила Козлов вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи о трансфере в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов вернулся в расположение южного клуба, несмотря на слухи о переходе в ПФК ЦСКА. Такой вывод можно сделать по фотографии в соцсетях Никиты Кривцова. Он опубликовал снимок из автобуса, на котором также запечатлён Козлов.

Фото: Соцсети Кривцова

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА составит около € 1 млн. В московском клубе подтверждали близость к подписанию хавбека.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Данила Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.