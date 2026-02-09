Первый тренер Сафонова прокомментировал третий матч голкипера подряд в основе «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, прокомментировал третий матч голкипера подряд в основе парижской команды. Накануне, 8 февраля, Сафонов помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в матче 21-го тура Лиги 1.

«Третий матч подряд Матвея в основе «ПСЖ» говорит о том, что он завоевал доверие до такой степени, что его и ставят. Это его заслуга и то, к чему он стремился. Молодец! Добился всё-таки. Если его ставят основным вратарём уже третью игру, доверие он полностью оправдывает. Хотелось бы, чтобы это ограничивалось не тремя матчами, а было всё время», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.