Первый тренер Сафонова прокомментировал третий матч голкипера подряд в основе «ПСЖ»

Комментарии

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, прокомментировал третий матч голкипера подряд в основе парижской команды. Накануне, 8 февраля, Сафонов помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в матче 21-го тура Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

«Третий матч подряд Матвея в основе «ПСЖ» говорит о том, что он завоевал доверие до такой степени, что его и ставят. Это его заслуга и то, к чему он стремился. Молодец! Добился всё-таки. Если его ставят основным вратарём уже третью игру, доверие он полностью оправдывает. Хотелось бы, чтобы это ограничивалось не тремя матчами, а было всё время», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

