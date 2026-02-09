Первый тренер Сафонова прокомментировал третий матч голкипера подряд в основе «ПСЖ»
Поделиться
Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, прокомментировал третий матч голкипера подряд в основе парижской команды. Накануне, 8 февраля, Сафонов помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в матче 21-го тура Лиги 1.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
«Третий матч подряд Матвея в основе «ПСЖ» говорит о том, что он завоевал доверие до такой степени, что его и ставят. Это его заслуга и то, к чему он стремился. Молодец! Добился всё-таки. Если его ставят основным вратарём уже третью игру, доверие он полностью оправдывает. Хотелось бы, чтобы это ограничивалось не тремя матчами, а было всё время», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
10:56
-
10:54
-
10:47
-
10:34
-
10:31
-
10:20
-
10:19
-
10:13
-
10:10
-
09:53
-
09:42
-
09:31
-
09:23
-
08:45
-
08:30
-
08:23
-
08:10
-
08:00
-
07:52
-
07:20
-
07:12
-
06:56
-
06:49
-
06:36
-
06:12
-
05:56
-
05:50
-
05:45
-
05:26
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:19
-
04:08
-
03:57