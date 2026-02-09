Скидки
«Ман Сити» и «Челси» готовы побороться за вингера «Баварии» — Конур

Комментарии

«Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к вингеру мюнхенской «Баварии» Майклу Олисе и готовы сделать футболисту предложение о переходе в летнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Два гранда Премьер-лиги готовы выделить большие деньги для подписания футболиста. В «Баварии» Олисе считается игроком основы, однако предложение в размере € 150 млн может заставить мюнхенский клуб изменить свою позицию. Зарплата Олисе составляет около € 220 тыс. в неделю. Однако английские клубы готовы увеличить эту зарплату для французской звезды атаки примерно до € 350 тыс. Действующее трудовое соглашение вингера с мюнхенским клубом рассчитано до 2029 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Комментарии
