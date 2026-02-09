«Не готов конкурировать». Орлов рассказал, с каким игроком стоит расстаться «Зениту»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, с каким игроком стоит расстаться санкт-петербургскому «Зениту». Он выделил защитника Арсена Адамова, который в нескольких матчах на зимних сборах исполнял роль флангового полузащитника.

«Арсен Адамов, который в Зимнем Кубке РПЛ играл справа в полузащите, над Караваевым, такие две ошибки допустил… Непозволительные ошибки. Он не готов конкурировать в „Зените“. Ну, уйдёт в аренду куда-нибудь», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.