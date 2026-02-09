Скидки
Франк Артига ответил, какие позиции нужно усилить «Рубину»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос, необходимы ли трансферы для усиления игры его команды. Артига возглавил казанцев этой зимой.

«В полузащите, наверное. У нас травмированы Иву и Швец, неожиданную травму получил Кузяев — перелом ребра. Наверное, все эти вопросы мы попробуем в какой-то момент постараться обсудить со спортивным руководством. Поэтому, наверное, вот это одна из тех линий, где гипотетически не помешало бы усиление», — сказал Артига в интервью клубной пресс-службе.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона, набрав 23 очка по результатам 18 проведённых встреч.

