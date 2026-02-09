Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он зверь». Каррерас — о Мбаппе

«Он зверь». Каррерас — о Мбаппе
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас высказался о своём одноклубнике Килиане Мбаппе после матча 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» обыграли «Валенсию» со счётом 2:0.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Фернандес – 65'     0:2 Мбаппе – 90+1'    

«Он зверь. То, что он в нашей команде, — это привилегия. С самого первого дня он здорово обо мне заботился, и я очень рад его успехам», — приводит слова Каррераса AS.

Мбаппе в игре с «Валенсией» отметился забитым голом на 90+1-й минуте.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и сделал четыре результативные передачи.

После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Реал» победил «Валенсию» в матче Ла Лиги благодаря голам Каррераса и Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android