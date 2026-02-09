«Он зверь». Каррерас — о Мбаппе
Защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас высказался о своём одноклубнике Килиане Мбаппе после матча 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» обыграли «Валенсию» со счётом 2:0.
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончен
0 : 2
0:1 Фернандес – 65' 0:2 Мбаппе – 90+1'
«Он зверь. То, что он в нашей команде, — это привилегия. С самого первого дня он здорово обо мне заботился, и я очень рад его успехам», — приводит слова Каррераса AS.
Мбаппе в игре с «Валенсией» отметился забитым голом на 90+1-й минуте.
В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и сделал четыре результативные передачи.
После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
