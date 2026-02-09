Скидки
Энрике в шутливой форме обратился к игрокам «ПСЖ» после победы над «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в шутливой форме обратился к своим игрокам после победы над «Марселем» в матче 21-го тура французской Лиги 1 (5:0).

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

«Никто не празднует! Завтра тренировка. Если хотите, то можете прийти», — приводит слова Энрике Footmercato.

Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов отыграл полный матч и оставил свои ворота в неприкосновенности.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде предстоит встретиться с «Ренном» 13 февраля.

