В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии Арсена Захаряна

Пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии российского хавбека Арсена Захаряна, который восстанавливается после травмы.

«Захарян начнет работать с командой на этой неделе. Он не будет готов к кубковому дерби с «Атлетиком» в среду. Поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к субботней игре чемпионата», — приводит слова Мундуате интернет-портал Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.