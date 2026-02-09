Арбелоа: если кто и сможет превзойти Роналду, то Килиан Мбаппе, он лучший в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа назвал нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире, а также заявил, что француз может превзойти экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду.

— Что значит для вас как тренера «Реала» иметь в своём распоряжении Мбаппе и сможет ли он превзойти Роналду?

— Это огромная удача, потому что прямо сейчас он лучший игрок в мире, и он доказывает это изо дня в день, из матча в матч. Как я уже говорил, достижения Криштиану казались чем-то неземным, чем-то непревзойдённым, чего никто не сможет достичь. У Мбаппе впереди ещё долгий путь, ведь Криштиану был здесь много лет, но у него есть все условия, чтобы пойти по его стопам, и неизвестно, сможет ли он его превзойти. Но если кто и сможет, то это Килиан, – приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и пять результативных передач. Француз выступает за мадридский клуб с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.