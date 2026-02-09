Скидки
Бывший игрок «Аль-Иттихада» раскритиковал Карима Бензема

Бывший игрок «Аль-Иттихада» раскритиковал Карима Бензема
Бывший игрок «Аль-Иттихада» Мохаммад Нур раскритиковал нападающего Карима Бензема за его переход в «Аль-Хиляль».

«Контракт Карима Бензема должен был истечь 30 июня 2026 года, и он получил два предложения от «Аль-Иттихада» о его продлении, но он затягивал процесс. Бензема уже достиг соглашения с «Аль-Хилялем» без ведома руководства «Аль-Иттихада». Затем он попытался оказать давление на руководство клуба, которое делало ему предложения. Он достиг соглашения с «Аль-Хилялем», а уход из «Аль-Иттихада» оказался неудачным решением. Разве болельщики, которые так долго поддерживали его и скандировали его имя, не заслуживали благодарности перед его уходом? Проигравшим оказался он, а не «Аль-Иттихад», — приводит слова Нура AS.

Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года. В текущем сезоне в его активе 16 забитых мячей в 21 матче за клуб во всех соревнованиях.

Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
