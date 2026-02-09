Денис Черышев: не думал о том, что на Савина заведено уголовное дело в России

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, что не задумывался о том, что на владельца «Красавы» Евгения Савина заведено уголовное дело в РФ. Черышев стал игроком кипрского клуба в зимнее трансферное окно. Экс-футболист «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» оставался без клуба с лета 2025-го после ухода из греческого «Паниониоса».

– Как на переход в «Красаву» отреагировал отец? В интервью «РИА Новости» он сказал, что «узнал последним».

– До последнего никому не хотел говорить о переговорах, потому что раньше бывали случаи с другими клубами, когда уже всех обнадёживал – родителей, брата, друзей, – а потом трансфер срывался. Когда сообщил отцу, что договорился с «‎Красавой», он сказал: «Ну хорошо, поиграешь в Высшей лиге Кипра». Обрадовался, конечно.

– Не беспокоило, что в России на президента клуба заведено уголовное дело?

– Об этом не думал. Да, мне Женя говорил про это, но я далёк от политики, приехал играть в футбол. Я православный христианин и должен любить всех, — приводит слова Черышева Sports.ru.