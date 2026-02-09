Скидки
Орлов: мне в страшном сне не могло бы присниться, что Соболев сильнее Лусиано

Орлов: мне в страшном сне не могло бы присниться, что Соболев сильнее Лусиано
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему в первой половине сезона за «Зенит» часто играл Александр Соболев. Эксперт считает, что дело в российском гражданстве.

— Вы говорите, что в «Зените» будет играть тот, кто сильнее. Но это далеко не так. Почему тогда в первой половине сезона выходил Соболев, а не тот же Ерохин? Не надо лукавить, что Соболев сильнее Ерохина выглядел, не говоря уже про Лусиано и Кассьерру.
— Я никогда не говорил, что Соболев сильнее Лусиано. Мне в страшном сне это не могло присниться. Но тут паспорт… Паспорт российский. В этом же была проблема. У нас же Дуглас Сантос перестал быть легитимным, он ушёл в бразильское футбольное гражданство. Поэтому тут только паспорт. А Ерохин больше про центр поля. Он трудяга: всех подчищает, рабочие моменты выполняет, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

