Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невилл назвал трёх человек в «Ман Сити», которые помогут команде выиграть АПЛ

Невилл назвал трёх человек в «Ман Сити», которые помогут команде выиграть АПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал трёх человек в «Манчестер Сити», которые помогут команде выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне.

«Если «Манчестер Сити» хочет выиграть лигу, им понадобится что-то действительно особенное. В этот раз они не лучшая команда. Лучшая команда — это «Арсенал», и у них лучший состав. «Арсенал» играет в лучший футбол, он самый стабильный и самый надёжный.

Но чего никогда нельзя делать, так это списывать со счетов Хосепа Гвардиолу и таких игроков, как Доннарумма и Холанд, потому что у них есть потенциал. Я знаю, что у «Сити» есть гораздо больше, чем просто вратарь. У них потрясающие игроки. Но вратарь, центральный нападающий и тренер — это три человека, которые, на мой взгляд, могут принести «Манчестер Сити» победу в чемпионате», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 24 туров английской Премьер-лиги «горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
«Судья — зануда. Просто оставь гол в покое». Невилл — об отменённом голе «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android