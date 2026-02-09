Невилл назвал трёх человек в «Ман Сити», которые помогут команде выиграть АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал трёх человек в «Манчестер Сити», которые помогут команде выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне.

«Если «Манчестер Сити» хочет выиграть лигу, им понадобится что-то действительно особенное. В этот раз они не лучшая команда. Лучшая команда — это «Арсенал», и у них лучший состав. «Арсенал» играет в лучший футбол, он самый стабильный и самый надёжный.

Но чего никогда нельзя делать, так это списывать со счетов Хосепа Гвардиолу и таких игроков, как Доннарумма и Холанд, потому что у них есть потенциал. Я знаю, что у «Сити» есть гораздо больше, чем просто вратарь. У них потрясающие игроки. Но вратарь, центральный нападающий и тренер — это три человека, которые, на мой взгляд, могут принести «Манчестер Сити» победу в чемпионате», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 24 туров английской Премьер-лиги «горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке турнирной таблицы.