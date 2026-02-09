Луис Чавес: разговаривал с Карпиным один или два раза. И не о футболе

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал, что практически не общался с бывшим главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным. Российский специалист возглавлял команду с лета по осень 2025-го, в это время Чавес восстанавливался от травмы крестообразных связок колена. Ранее Луис рассказал, что при Карпине в «Динамо» была плохая атмосфера.

— Вы с Карпиным лично разговаривали, пока он был главным тренером?

— Говорил с ним один-два раза. И разговор был не о футболе — только о личной жизни и разных бытовых вопросах. Я в команде при нём находился три-четыре месяца после операции. И показалось, что до моего восстановления он не хотел со мной говорить о футболе. Поэтому об атмосфере в команде сужу по тому, что видел на базе, когда встречался с игроками и наблюдал за ними со стороны на тренировках и во время матчей, — приводят слова Чавеса «Известия».