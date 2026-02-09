Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Чавес: разговаривал с Карпиным один или два раза. И не о футболе

Луис Чавес: разговаривал с Карпиным один или два раза. И не о футболе
Комментарии

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал, что практически не общался с бывшим главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным. Российский специалист возглавлял команду с лета по осень 2025-го, в это время Чавес восстанавливался от травмы крестообразных связок колена. Ранее Луис рассказал, что при Карпине в «Динамо» была плохая атмосфера.

— Вы с Карпиным лично разговаривали, пока он был главным тренером?
— Говорил с ним один-два раза. И разговор был не о футболе — только о личной жизни и разных бытовых вопросах. Я в команде при нём находился три-четыре месяца после операции. И показалось, что до моего восстановления он не хотел со мной говорить о футболе. Поэтому об атмосфере в команде сужу по тому, что видел на базе, когда встречался с игроками и наблюдал за ними со стороны на тренировках и во время матчей, — приводят слова Чавеса «Известия».

Материалы по теме
Луис Чавес заявил, что при Карпине в «Динамо» была крайне плохая атмосфера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android