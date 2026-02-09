Скидки
Валерий Карпин посетил тренировку ЦСКА на зимнем сборе в ОАЭ

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил тренировку ЦСКА на зимнем сборе в ОАЭ.

Фото: Телеграм-канал ЦСКА

ЦСКА проводит зимний сбор в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги в Абу-Даби (ОАЭ), где принимает участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. После двух игр на турнире ЦСКА набрал три очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого четыре очка.

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

В первом матче после зимней паузы ЦСКА предстоит встретиться с «Ахматом» 1 марта.

Дмитрий Кузнецов: Козлов — хорошая перспектива на будущее для ЦСКА
