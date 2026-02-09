Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита АПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд АПЛ на победу в чемпионате Англии по итогам текущего сезона. Главным претендентом стал лондонский «Арсенал». Шансы «канониров» на титул оцениваются в 91,41%. На втором месте идёт «Манчестер Сити» с 7,09%. Тройку основных претендентов замкнула бирмингемская «Астон Вилла» — 1,36%.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Арсенал». Команда Микеля Артеты опережает идущий следом «Манчестер Сити» на шесть очков.

На третьей строчке располагается «Астон Вилла» с 47 очками. Четвёртый — «Манчестер Юнайтед» (44).