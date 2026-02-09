Скидки
Крылья Советов – Узген, результат матча 9 февраля 2026, счёт 3:0, товарищеский матч

«Крылья Советов» разгромили «Узген» в товарищеском матче на сборе в Турции
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Узген» из Кыргызстана. Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча прошла в Анталье (Турция). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты «Крыльев Советов».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
3 : 0
Узген
Узген, Кыргызстан
1:0 Хубулов – 6'     2:0 Чинеду – 59'     3:0 Баньяц – 90'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов на шестой минуте. На 58-й минуте форвард Джеффри Чинеду удвоил преимущество самарской команды, а на 90-й минуте полузащитник Михайло Баньяц установил окончательный счёт в матче – 3:0.

3 февраля самарский клуб провёл товарищеский матч с московским «Торпедо», в котором одержал победу в дополнительное время со счётом 2:1.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

