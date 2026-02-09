Скидки
Игрок «Красавы» Денис Черышев признался, что у него были предложения от российских клубов

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, что ему поступали предложения от российских клубов до того, как он подписал контракт с «Красавой». Экс-футболист «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» оставался без клуба с лета 2025-го после ухода из греческого «Паниониоса».

– От каких клубов или из каких лиг были другие предложения?
– Не хотел бы называть клубы. Из Канады было довольно конкретное предложение, из Узбекистана был явный интерес. В России из ФНЛ были какие-то предложения, но, думаю, там мне было бы тяжело адаптироваться. Варианты из РПЛ рассмотрел бы, но ФНЛ… Много смотрел «‎Шинник», который тренировал папа, – это тяжёлый чемпионат: поля, перелёты… Например, в Хабаровск лететь играть. Папа рассказывал, что они в дороге почти два дня проводят, играют и сразу обратно – ещё два дня. Тем более у меня маленькие дети сейчас – хочу максимально проводить время с ними и с женой. Это тоже сыграло важную роль, — приводит слова Черышева Sports.ru.

