Арбелоа почти не общается с капитаном «Реала» Карвахалем — El Chiringuito

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа почти не общается с защитником команды Даниэлем Карвахалем, сообщает El Chiringuito.

Защитник «сливочных» считает, что готов играть, но главный тренер не объясняет футболисту причину, по которой он остаётся в запасе. Действующее трудовое соглашение капитана с мадридским клубом истекает 30 июня 2026 года.

Ранее в прессе появилась информация, что Карвахаль также не принимает участия в предматчевых разминках.

Защитник выступает за «Реал» с 2013 года. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. В нынешнем сезоне футболист провёл за мадридский «Реал» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 7 млн.