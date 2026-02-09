Тренер «Акрона» высказался о ситуации, когда Дзюба недовольством отреагировал на замену

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о ситуации, произошедшей с нападающим Артёмом Дзюбой по ходу нынешнего сезона. Опытный форвард недовольством отреагировал на замену в одном из матчей.

— При этом был эпизод, когда он с явным недовольством отреагировал на замену в матче с «Локомотивом». Легко та ситуация разрешилась?

— Для меня тот футболист, который так реагирует на замену, всегда ближе, нежели спокойно уходящий с поля. Артём тот человек, который всегда хочет побеждать и всегда хочет играть. Здравомыслящий, но в порыве эмоций может что-то сделать. В этом нет ничего предосудительного. В каждой ситуации есть возможность поговорить после. Там не было конфликта от слова «вообще». Это не из серии Роналду или Месси — «меня нельзя менять никогда», — цитирует Тедеева Livesport.