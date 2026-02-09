УЕФА показал мяч к финалу и плей-офф Лиги чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) показала мяч, которым будут играть в плей-офф и финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Разработкой мяча занималась компания Adidas.

Фото: Официальный сайт УЕФА

Фото: Официальный сайт УЕФА

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В прошлогоднем финале парижане обыграли миланский «Интер» со счётом 5:0 и впервые в своей истории завоевали этот трофей.

Отметим, что раунд плей-офф ЛЧ этого сезона пройдёт в конце февраля.