«Клоуны!» Мбаппе обрушился с критикой на судей в перерыве матча «Реала» с «Валенсией»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе раскритиковал работу арбитров в матче 23-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией», в котором его команда победила со счётом 2:0.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Фернандес – 65'     0:2 Мбаппе – 90+1'    

«Как это может быть офсайдом? Мне нужно объяснение. Давайте зайдём внутрь подтрибунного помещения, и вы мне объясните, потому что я не понимаю. Я с вами говорю, а вы даже не смотрите на меня, со мной не разговариваете», — приводит слова Мбаппе, обращённые к резервному судье, AS.

После этого, видя, что четвёртый арбитр не обращает на него внимания, Мбаппе повернулся к Камавинга и сказал на французском языке: «Клоуны арбитры».

Гневную реакцию Мбаппе вызвал эпизод, произошедший незадолго до перерыва. Судья зафиксировал офсайд у форварда после выноса мяча защитниками «Валенсии». Француз не понимал, почему ему засчитали офсайд, и попросил четвёртого арбитра объяснить принятое решение.

После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 17-й строчке.

