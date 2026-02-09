Тренер «Акрона» — о прорыве «Балтики»: могут бороться за чемпионство

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о прорыве калининградской «Балтики» в текущем сезоне. Команда Андрея Талалаева ушла на зимний перерыв на пятом месте в Мир РПЛ. Тедеев считает, что «Балтика» может побороться за чемпионство.

«Конечно, удивила «Балтика». На одном теоретическом занятии сказал, что, если продолжат играть на том же уровне скоростей и мощностей, могут бороться за чемпионство. Безусловно, впечатлили их функциональная готовность, тактическая выучка. По мне, это очень хорошая работа тренеров и футболистов, которые однозначно стали единым целым. Невозможно не радоваться за такие команды», — приводит слова Тедеева Livesport.