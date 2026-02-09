Денис Черышев: хорошо, что у меня было так много травм. По моим делам заслуживал больше

Полузащитник кипрского клуба «Красава» Денис Черышев заявил, что для него не является больной темой вопрос с пропущенными из-за травм матчами. Черышев известен выступлениями за «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». Россиянин оставался без клуба с лета 2025-го после ухода из греческого «Паниониоса», игроком «Красавы» он стал зимой 2026-го.

– Когда говорят про Дениса Черышева, то на ум, помимо ярких матчей за сборную и в Ла Лиге, приходят травмы. По подсчетам Transfermarkt, ты пропустил из-за травм 177 матчей (или 1092 дня).

– Много.

– Насколько это больная тема?

– Как верующий человек скажу, что мне надо было это пережить, потому что тогда не был верующим, а сейчас стал им. И если бы этого всего не пережил, наверное, не понял бы, в чём суть этой жизни.

– А в чём суть жизни?

– Спасти свою душу в итоге. А если ты будешь жить, идя по головам, гордиться собой постоянно, жить не так, как надо… Хорошо, что всё было так, что у меня было так много травм. По моим делам заслуживал ещё больше. Так что это для меня не больная тема – наоборот. Если рассуждать чисто в футбольном плане – да, это, конечно, больно. Из-за травм не можешь заниматься любимым делом, видишь свою команду, но не можешь помочь. Но это снижает гордыню, делает смиреннее, — приводит слова Черышева Sports.ru.