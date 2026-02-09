Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев назвал «Динамо» главным провалом сезона в РПЛ

Тренер «Акрона» Тедеев назвал «Динамо» главным провалом сезона в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал московское «Динамо» главным провалом текущего сезона в Мир Российской Премьер-Лиге. Бело-голубые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в таблице РПЛ.

«Если хотите взгляд со стороны, то ЦСКА меня больше всех впечатлял на определённом этапе. Мне казалось, что они будут выше в таблице. Что касается явных провалов, то тут банально — команда «Динамо» с учётом их состава не смогла пока подняться выше занимаемого нынче 10-го места. Остальные сыграли на уровне, который доступен им по своим способностям и возможностям», — приводит слова Тедеева интернет-портал LiveSport.

Материалы по теме
Игрок «Акрона» Джаковац рассказал, как Дзюба настраивал команду на «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android