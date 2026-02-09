Тренер «Акрона» Тедеев назвал «Динамо» главным провалом сезона в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал московское «Динамо» главным провалом текущего сезона в Мир Российской Премьер-Лиге. Бело-голубые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в таблице РПЛ.

«Если хотите взгляд со стороны, то ЦСКА меня больше всех впечатлял на определённом этапе. Мне казалось, что они будут выше в таблице. Что касается явных провалов, то тут банально — команда «Динамо» с учётом их состава не смогла пока подняться выше занимаемого нынче 10-го места. Остальные сыграли на уровне, который доступен им по своим способностям и возможностям», — приводит слова Тедеева интернет-портал LiveSport.