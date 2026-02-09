Скидки
Геннадий Орлов объяснил, почему Волков провалился в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему защитник Сергей Волков не сумел закрепиться в «Зените» после перехода из «Краснодара». Сейчас он на правах аренды играет за «Сочи».

«Волков подавал огромные надежды, данные у него были фантастические. Но выяснилось, когда он пришёл, что его менталитет явно не соответствует пониманию профессиональных задач футболиста. Может быть, поэтому „Краснодар“ от него и избавился. Мы же не знали, что у него в голове. Всё зависит от головы, от ума, от отношения к футболу, от эрудиции футбольной и не только. Что мне понравилось в Джоне Джоне — интервью его. Он толково говорит, а ему всего 23 года. Он говорит так, как говорят лучшие игроки — Мбаппе, Ямаль. Это говорит о футбольной эрудиции и не только», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

