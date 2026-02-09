«Зенит» объявил о подписании Джона Дурана

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании колумбийского нападающего Джона Дурана. Сине-бело-голубые взяли 22-летнего форварда в аренду у саудовского «Аль-Насра». Аренда рассчитана до конца текущего сезона.

Факт наличия или отсутствия опции выкупа в соглашении сторон не уточняется.

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.