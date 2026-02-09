Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Джаковац: иногда могу назвать Дзюбу Дедом

Игрок «Акрона» Джаковац: иногда могу назвать Дзюбу Дедом
Комментарии

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац высказался о своём одноклубнике — опытном форварде Артёме Дзюбе.

«Я очень уважаю Дзюбу и особо не шучу в его адрес. Единственное, могу тоже его Дедом назвать иногда (смеётся)», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, суммарно Дзюба провёл 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу. Помимо «Акрона», Артём выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ряд других российских команд.

Материалы по теме
Тренер «Акрона» высказался о ситуации, когда Дзюба недовольством отреагировал на замену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android