Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац высказался о своём одноклубнике — опытном форварде Артёме Дзюбе.

«Я очень уважаю Дзюбу и особо не шучу в его адрес. Единственное, могу тоже его Дедом назвать иногда (смеётся)», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, суммарно Дзюба провёл 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу. Помимо «Акрона», Артём выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ряд других российских команд.