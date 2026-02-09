«Зенит» — «Динамо» Смр: стартовый состав сине-бело-голубых на товарищеский матч

Сегодня, 9 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» из Самарканда. Команды проведут игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

Стартовый состав «Зенита»: Д. Адамов, Караваев, Дркушич, Алип, Вега, Михайлов, Горшков, Кондаков, Мостовой, А. Адамов, Ерохин.

Ранее «Зенит» провёл два матча в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, в которых одержал победу над московским «Динамо» (2:1) и разгромно проиграл «Краснодару» (0:3).

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.