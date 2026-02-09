Лапорта — о Флике: он «круиффист», понимающий особенности «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о главном тренере первой команды сине-гранатовых Ханс-Дитере Флике. Немецкий специалист возглавил «Барселону» в 2024 году. Прежде он работал во главе сборной Германии и «Баварии».

«Он создал невероятную команду. Мы очень гордимся. Он также привнёс дисциплину, профессионализм, он «круиффист» (последователь взглядов Йохана Круиффа на философию развития футбола и спортивную культуру. — Прим. «Чемпионата»), он понял особенности клуба, он прирождённый победитель, очень требовательный. Флик заслужил всеобщее уважение и любовь», — приводит слова Лапорты испанское онлайн-издание AS.