«Зенит» презентовал Дурана роликом в стиле фильма «Люди в чёрном»

«Зенит» официально объявил о подписании 22-летнего колумбийского форварда Джона Дурана. Петербургский клуб презентовал звёздного нападающего роликом в стиле фильма «Люди в чёрном». В видео проигрываются некоторые скандальные моменты с участием Дурана, а потом футболист использует устройство, которое по сюжету фильма стирает память.

«Забудьте всё, что вы знали обо мне», — говорит Дюран в ролике пресс-службы «Зенита».

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».