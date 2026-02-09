Скидки
Шевченко: мы против возвращения россиян в футбол. Планирую встречу с Инфантино

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выступил против возможного возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

«Хочу начать с главной новости недели. Речь идет об интервью президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном допуске россиян в футбол. УАФ среагировала немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко высказали нашу позицию, которая неизменна: пока идёт конфликт, мы категорически против возвращения россиян в футбол.

За эти дни произошла коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. Совет ФИФА не рассматривает вопрос возвращения россиян — эту информацию также обнародовали европейские СМИ.
Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы ещё раз предметно донести информацию о конфликте в Украине и нашей позиции. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохранена и едина, возвращение россиян в соревнования не рассматривается», — приводит слова Шевченко пресс-служба УАФ.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

