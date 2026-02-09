Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Джаковац: сербские фанаты сумасшедшие и невероятные

Игрок «Акрона» Джаковац: сербские фанаты сумасшедшие и невероятные
Комментарии

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац высказался про сербских фанатов, назвав их «сумасшедшими и невероятными». До переезда в Россию Джаковац играл только в чемпионате Сербии.

«Они сумасшедшие, невероятные! Особенно «Делие» у «Црвены» и «Гробари» у «Партизана». Куда бы они ни приехали, везде чувствуют себя как дома. В Сербии ещё у «Нови-Пазар» есть такие фанаты. В Сербии разрешены файеры и всё остальное. Иногда на 15-20 минут игру приходится прерывать. Но думаю, что в Греции или Южной Америке могут быть даже более агрессивные фаны», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Игрок «Акрона» Джаковац: иногда могу назвать Дзюбу Дедом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android