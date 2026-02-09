Игрок «Акрона» Джаковац: сербские фанаты сумасшедшие и невероятные

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац высказался про сербских фанатов, назвав их «сумасшедшими и невероятными». До переезда в Россию Джаковац играл только в чемпионате Сербии.

«Они сумасшедшие, невероятные! Особенно «Делие» у «Црвены» и «Гробари» у «Партизана». Куда бы они ни приехали, везде чувствуют себя как дома. В Сербии ещё у «Нови-Пазар» есть такие фанаты. В Сербии разрешены файеры и всё остальное. Иногда на 15-20 минут игру приходится прерывать. Но думаю, что в Греции или Южной Америке могут быть даже более агрессивные фаны», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.