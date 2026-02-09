Скидки
Луис Чавес: уверен, «Динамо» по силам выигрывать трофеи

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вспомнил, как бело-голубые полтора года назад почти выиграли Мир РПЛ. В последнем туре чемпионата России сезона-2024/2025 «Динамо» проиграло «Краснодару» и лишилось шансов на завоевание титула.

— Полтора года назад «Динамо» с вами в составе едва не выиграло чемпионат. Что помешало добиться хотя бы ничьей в гостях с «Краснодаром»?
— «Краснодар» — одна из самых сложных команд, против которых мы играем. Был трудный матч, где-то нам не повезло, когда мы в конце попали в штангу. Сложно что-то ещё добавить. Было очень обидно. Всегда хочется выигрывать титулы. Особенно когда знаешь, какое это большое значение имело для «Динамо», давно не выигрывавшего чемпионат. Но я думаю, у нас ещё будет шанс.

У нас хорошая команда собралась с хорошим тренерским штабом. Нам нужно немного поменять свой менталитет и думать только о том, как выигрывать трофеи. Уверен, нам это по силам, — приводят слова Чавеса «Известия».

