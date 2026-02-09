«Вернуть титул в Петербург». «Зенит» обратился к Дурану после перехода игрока

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте обратилась к новичку команды — колумбийскому форварду Джону Дурану.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Джона Дурана, желает сверхрезультативно провести оставшуюся часть сезона и помочь сине-бело-голубым вернуть чемпионский титул в Петербург», — написала пресс-служба клуба.

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.