Стал известен номер, под которым будет выступать Джон Дуран в «Зените»

Новичок «Зенита» Джон Дуран определился с игровым номером, который будет нанесён на его футболку. Нападающий будет выступать в клубе из Санкт-Петербурга под номером 9, сообщает телеграм-канал команды.

Ранее игровую форму с этим номером на спине носили Геннадий Попович, Фатих Текке, Александр Бухаров, Юри Алберто, Александр Кокорин, Артур и Жерсон.

Ранее «Зенит» объявил о переходе футболиста в клуб на правах аренды.

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.