Денис Черышев рассказал, как религия помогла ему успешно выступить на ЧМ-2018 в России

Полузащитник кипрского клуба «Красава» Денис Черышев рассказал, как религия помогла ему успешно выступить на чемпионате мира — 2018 в России. В пяти матчах турнира Черышев забил четыре гола.

«Бог действует через людей. Скажу одну вещь: начинал матч против Саудовской Аравии на скамейке и думал: «Вот бы на одну минуту просто выйти, сыграть. Потом внукам говорить: смотрите, я сыграл на чемпионате мира». А потом вышел – и два забил. Мне приз лучшего игрока дали. Я приехал в отель и думал: «Что это вообще было?» Потом с Египтом тоже забил – просто сон какой-то, невероятно.

История, которую никогда не рассказывал. Станислав Саламович увидел перед товарищеской игрой против Австрии накануне ЧМ, как я молюсь. И меня на следующий день вызвал, мы проговорили кое-какие тактические вещи, а потом он говорит: «‎Вот тебе акафист святого Николая Чудотворца, читай каждый день». Акафист – это как молебен такой. Ну вот, по молитвам святого Николая так и вышло на чемпионате мира», — приводит слова Черышева Sports.ru.

Комментарии
