«У нас, судей, будут проблемы». Бывший арбитр — о словах Мбаппе в адрес рефери

«У нас, судей, будут проблемы». Бывший арбитр — о словах Мбаппе в адрес рефери
Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал выпад нападающего Килиана Мбаппе в адрес четвёртого арбитра в перерыве матча 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» победили «Валенсию» со счётом 2:0.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Фернандес – 65'     0:2 Мбаппе – 90+1'    

«Мбаппе назвал четвёртого арбитра клоуном прямо в лицо, и ничего не произошло. У нас, судей, будут проблемы, если мы не сможем принять меры против такого поведения», — написал Фернандес на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что гневную реакцию Мбаппе вызвал эпизод, произошедший незадолго до перерыва. Судья зафиксировал офсайд у форварда после выноса мяча защитниками «Валенсии». Француз не понимал, почему ему засчитали офсайд, и попросил четвёртого арбитра объяснить принятое решение.

Материалы по теме
«Клоуны!» Мбаппе обрушился с критикой на судей в перерыве матча «Реала» с «Валенсией»
