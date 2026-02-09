Скидки
Денис Черышев назвал своё главное воспоминание с чемпионата мира — 2018

Комментарии

Полузащитник кипрского клуба «Красава» Денис Черышев назвал своё главное воспоминание с чемпионата мира 2018 года. На этом турнире Черышев провёл пять матчей и забил четыре гола. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии.

– Какое главное воспоминание о ЧМ-2018?
– Что вся страна была такая счастливая. Как будто мы дарили радость стране. Это очень классное чувство. Вот мы выиграли в первом матче – все что-то поют, радуются. Мы приезжали в Новогорск после игр – нас встречают толпы людей. Все тебе: «Спасибо!» А ты думаешь: «А за что спасибо? Да ладно, не прикалывайся, я в футбол просто играю». Было чувство единения страны благодаря сборной. Это было классно, — приводит слова Черышева Sports.ru.

