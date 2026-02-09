Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Джаковац рассказал, как Дзюба настраивал команду на «Зенит»

Игрок «Акрона» Джаковац рассказал, как Дзюба настраивал команду на «Зенит»
Комментарии

Боснийский нападающий «Акрона» Ифет Джаковац рассказал, как форвард Артём Дзюба мотивировал тольяттинскую команду на матч с «Зенитом».

«Перед матчем с «Зенитом» у нас состоялась встреча. На ней Дзюба сказал, что мы хорошая команда, должны бороться друг за друга и верить. Так и случилось», — сказал Джаковац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, суммарно Дзюба провёл 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу. Помимо «Акрона», Артём выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ряд других российских команд.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Акрона» Джаковац: сербские фанаты сумасшедшие и невероятные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android